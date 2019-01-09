'Meme estetiği boyun ve sırt ağrılarını azaltıyor'

KAYSERİ, () - MEMORİAL Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Severcan, "Büyümüş ve sarkmış meme yapısının ortadan kaldırılması ve estetik bir görüntü sağlamanın tek yöntemi cerrahi müdahaledir" dedi.

Meme küçültme ameliyatları hakkında bilgi veren Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Severcan, "Kronikleşen boyun ve sırt ağrılarının nedeni olan büyük meme yapısı, duruş bozukluğu ve kamburluğa yol açarak kadınların nefes alıp vermesini güçleştirebiliyor. Ayrıca estetik kaygıları olan kadınları etkileyen meme yapısının büyüklüğü, zamanla sosyal ve psikolojik bir sorun haline gelebiliyor. Estetik bir görünüme sahip olmak için tercih edilen meme küçültme ameliyatları, aynı zamanda yaşam kalitesini düşüren birçok sağlık sorunundan da kurtarıyor" diye konuştu.

Meme yapısının büyüklüğü, yerçekimi ve kitle etkisine bağlı olarak bir çok kadında sırt ve boyun ağrısına neden olduğunu belirten Severcan, "Toplumsal çekincelerden kaynaklanan saklama dürtüsünün de kamburlaşma olarak bilinen postür bozukluğuna yol açıyor. Büyümüş ve sarkmış meme yapısının ortadan kaldırılması ve estetik bir görüntü sağlamanın tek yöntemi cerrahidir. Özellikle spor ve diyet sonrasında verilen kilo, bir miktar memedeki yağ dokusunu azaltsa da sarkma önemli bir sorun haline gelebilir. Aşırı kilolu kadınlarda diyet ve spor sonrasında ortaya çıkan sarkma için küçültme ve dikleştirme ameliyatları uygulanır. Spor ile güçlenen göğüs kasının, memelere estetik ya da dikleştirici bir katkısı olmamaktadır" dedi.

Estetik cerrahinin en sık yapılan operasyonlarından biri olan meme küçültme ameliyatının birçok müdahaleyi kapsadığının altını çizen Severcan,memedeki fazla deri, yağ ve dokuyu çıkarma, sarkmış memeyi dikleştirme ile estetik olarak şekillendirme işlemleri tek seansta bir bütün olarak yapıldığını ve ameliyat öncesi gerçekleştirilen planlamada ölçümler alınıp, kişinin anatomik yapısına göre kullanılacak tekniğe karar verilerek küçültmenin yanı sıra dikleştirme ve şekillendirme işlemleri de aynı seansta gerçekleştirildiğini ifade etti.

Op. Dr. Mehmet Severcan, meme şekillendirici ameliyatın tekniğiyle, kişinin yaşı ve doğurganlığına göre süt kanallarının mümkün olduğunca korunduğunu kaydederek, "Bu tür ameliyatlar sonrası yüzde 5-10 oranında yaşanabilen emzirmede sıkıntı sorunu mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Ortalama 2 saat süren cerrahide oluşan dikiş izleri de plastik cerrahi tarafından uygulanan teknikler sayesinde minimum düzeye indirilmektedir" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI