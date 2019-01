Memduh Büyükkılıç projelerini açıkladı

MELİKGAZİ Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, yerel seçimler öncesi 12 başlıkta hazırladığı 150 projesini açıkladı.AK Parti İl Başkanlığı tarafından, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle kahvaltılı program düzenledi. Programa Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları katıldı.Memduh Büyükkılıç, konuşmasında 150 projesini açıkladı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Büyükkılıç, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde benim adım açıklandı. Benim ismimi açıklayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek, inşallah beklentilerine karşılık vereceğiz. Biz şehrimizi seviyoruz. Kayserimizde belediyecilik açısından güzel bir gelenek oluşturulmuş ve güzel çalışmalar yapılmış. 150'nci yıl dedik. Bu 150'ncı yılda 38 başkan hizmet etmiş. Bu önemli bir rakam. Biz her şeyden önce gönül belediyeciliğini her yönü ile paylaşmak istiyoruz. Memduh Büyükkılıç, AK Partinin Belediye Başkan adayı ancak, hiç kimseyi ötekileştiren bir yapıda değil. Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra şehrimizi ilgilendiren her projeyi sahipleneceğiz. Belediyecilik anlayışımızda, 'ben olmayacak, biz olacaktır.' Bizim odağımızda insan vardır. İnsanı yaşat ki şehir yaşasın diyeceğiz" dedi.İLK SIRADA MİLLET BAHÇESİ VARBüyükkılıç konuşmasının devamında, 12 başlıkta hazırladığı 150 projesi hakkında bilgi verdi. İlk ve öncelikli projenin en başında millet bahçesinin yer aldığına dikkat çeken Büyükkılıç, şöyle konuştu: "Kayseri'de ilçeler dahil olmak üzere 20 millet parkı yapacağız. Erciyes'in suyunu Erciyes adı altında şişelenerek satılmasını sağlayacağız. Her ilçeye doğalgaz, millet kıraathanesi, yöresel ürün satış yerleri, canlı hayvan pazarları, küçük sanayi siteleri kazandıracağız. Hacılar, Sahabiye ve Küçük Mustafa mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz."

