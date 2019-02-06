Meltem'deki toplu açılış töreni ertelendi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin bugün Meltem Mahallesi'nde 52 bin 597 metrekare genişliğindeki park ve yeşil alan çalışması için düzenleyeceği resmi açılış töreni kötü hava şartları nedeniyle 8 Şubat Cuma gününe ertelendi.

Muratpaşa Belediyesi, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı dolayısıyla bugün gerçekleştireceği açılış törenini erteledi. Meltem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 21 bin 300 metrekare genişliğindeki 5 park ve 31 bin 297 metrekareye ulaşan aralarında Köy Enstitüleri Parkı, Ömer Bozkurt Parkı, Meltem Parkı'nın da bulunduğu park yenileme ve yeşil alan çalışmasına ilişkin resmi açılış töreni cuma günü gerçekleştirilecek. 52 bin 597 metrekare genişliğindeki park ve yeşil alan çalışmasının resmi açılışı için 8 Şubat Cuma günü düzenlenecek tören saat 17.00'de Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı'nda başlayacak.