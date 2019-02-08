Melisa Kandemir'e, patron ambargosu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajansın ana kadro mankeni Melisa Kandemir, saçlarını kestirip yanmış rengine boyatıtınca ajans sahibi Esra Keskinol'dan izin ambargosu kondu.

Esline Ajans A kadro mankeni Melisa Kandemir, ajansından habersiz saçlarını boyatıp kestirince patronu Esra Keskinol, popüler mankenine izin ambargosu koydu. Patronundan izinsiz saçını boyatamayacak ve kestiremeyecek olan Kandemir, yaptığı hatanın farkında olduğunu söyledi. Patronunun sözlerini dikkatli dinlediğini anlatan Kandemir, "Yanlış bir kararla saçlarımı boyattım ve kestirdim. Esra hanım çok kızdı. Haklıydı. Çünkü dış görünümüme dikkat etmem gerekiyor. Dönüşü olmayan veya uzun sürebilecek kararlar alırken kendisine danışmalıydım. Artık manikür için bile Esra hanıma söylüyorum" diye konuştu.

Gelecek vaat eden Kandemir ile yakından ilgilenen Keskinol, "Melisa'ya yasak koydum. Benden izinsiz saçlarını kestirmeyecek ve boyatmayacak. Tarzıyla oynamayacak" dedi.

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