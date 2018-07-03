Melikgazililer iletişim merkezini sevdi

MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 Ocak 2017 'de hizmete sunulan Melikgazi İletişim Merkezi'nin kısa sürede benimsendiğini, takdir gördüğünü, çözüm sunucu birim olarak referans gösterildiğini bildirdi.

2017 yılında dilekçe, şahsen veya telefon ile yapılan tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, insana hizmet, çözüm ve topluma destek odaklı hizmet veren Melikgazi iletişim merkezi’nin halk tarafından benimsendiğini, özümlendiğini ve destek gördüğünü söyledi. Melikgazi İletişim Merkezi'nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mesai saatleri içerisinde şahsen yapılabilen başvuruların mesai saatleri dışında cep telefonu ile 24 saat hizmet verilebilir olduğunu kaydetti.

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