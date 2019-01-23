Melikgazi, yarıyıl tatilinde okulları ilaçladı

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediyesi, yarıyıl tatilinde okulları hastalıklara karşı ilaçladı.

Melikgazi ilçe sınırları içinde yer alan ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince ilaçlanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaların ilaçlanmaktadır" dedi.

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