Melikgazi medya mensupları yetiştirecek

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Meslek Edendirme Kursları çerçevesinde, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kursu açılacak.

Kursiyerlerin açılacak diksiyon, spikerlik ve sunuculuk kursu ile medya sektöründe iş bulabileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Teorik ve uygulamalı olmak üzere eğitimlerle kursiyerlere görsel medya, televizyon haberciliği, haber yazma teknikleri, muhabirlik, canlı program çekimleri, spikerlikte jest ve mimik, bakış, duruş ve kamera açıları, spiker okumalarında duyguları yansıtma gibi konularda eğitim verilecek” dedi.

Kursiyerlerin 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim sonunda birer medya çalışanı olarak görev yapabileceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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