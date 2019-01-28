Melikgazi'de vatandaşlara bez çanta dağıtılacak

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, çevre ve doğayı korumak için bez çanta dağıtarak, plastik poşetlerin kullanıma son vereceklerini söyledi.

Geri Dönüşüm Ayrıştırma Merkezi ile çevreci bir belediye olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Çevreye olan duyarlılığımızı bu konuda da göstererek, farkındalık oluşturmak istedik. Plastiğin ve poşetin kullanımının doğaya verdiği zararı uzmanlar açıklıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak ve çevreci bilinçle hareketle, yaptırdığımız bez çantaları halkımıza naylon poşet getirenlere ücretsiz dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

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