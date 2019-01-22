Melikgazi'de 5 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

KAYSERİ'de mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait ilçe sınırları içinde yer alan toplam 5 adet taşınmaz ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işyerlerinin kiraya verilmesi ile özel sektörün iş hacminin artırılacağını ve ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi. Açık teklif usulüyle ihale yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, "Yapılacak ihale ile belediyeye gelir elde edileceği gibi ekonomiye ve istihdama katkı sağlanacaktır. İhalelerimize yoğun ilgi gösterilmektedir. Bu da şehir halkının bizlere olan güvenlerinin bir ifadesidir. İhalelerimiz herkese açık ve şeffaf yapılmaktadır. Yapılacak ihalelerde en çok büfelere ilgi gösterilmektedir. Taşınmazlarımızı kiralayacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum. Elde edilen bu gelirler, Melikgazi ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönecektir" dedi.

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