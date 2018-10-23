Melikgazi çevre düzenlemesi için 30 bin lale soğanı aldı

KAYSERİ, () - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mevsimine göre ilçe sınırları içerisinde yer alan park, yeşil alan ve bahçelere mevsimlik çiçekler dikildiğini belirterek “2019 yılı ilkbahar aylarında dikilmek üzere 30 bin lale soğanı satın alındı“ dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak çevre temizliğine, estetiğine ve doğal güzelliğe önem verdiklerini söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, her yıl binlerce çam, akasya, çınar gibi fidan dikimini gerçekleştirdiklerini ayrıca yanında park, bahçe ve kavşaklar ile yol kenarlarındaki yeşil alanlara 12 türde yaklaşık 180 bin adet mevsimlik çiçek dikimini yaptıklarını kaydetti. Kış mevsimi için 10 bin süs lahanası dikimi yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, sarı, kırmızı, mor ve beyaz olmak üzere 40 bin adet lalenin, geri dönüşümden elde edilen gelir ile alındığını sözlerine ekledi.

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