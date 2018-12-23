Melikgazi Belediyespor – Develi Belediyespor: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Selami Öztürk, Adnan Üstünel

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Mehrali Duman, Yusuf Afşar, Davut Şahin, Mustafa Aşçı, Hasan Sonuç, M.Emin Polat (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mahmut İğret, Osman Özdemir)

DEVELİ BELEDİYESPOR: Sami Soysal, Emre Pınar, Muammer Karaman, Hasan Gürpınar, İsa Öztürk, Mahsun Akkurt (Mehmet Susam, Hüseyin Akman, H.Samet Berk, M.Alp Şengül, Selçuk Bulut, Ömer Özkan, Taygun Narin, Bayram Taş)

SETLER: 25 – 16, 25 – 22, 25 – 20

SÜRE: 74 (22, 27, 25)

Türkiye Erkekler 2’nci Voleybol Ligi 3’üncü Grupta yer alan iki Kayseri takımının maçında Melikgazi Belediyespor, Develi Belediyespor’u set vermeden 3-0’lık sonuçla mağlup etti.

Müsabaka sonrası Kayseri Ak Parti Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, Kaysri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle ile iki takım sporcuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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