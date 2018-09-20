Melikgazi Belediyesinden 13 bin ton asfalt

MELİKGAZİ Belediyesi 5 cadde ve sokakta yol yenileme çalışması yapacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada yol yenileme çalışmaları için 13 bin ton asfalt kullanılacağı belirtildi. Alt yapı çalışmaları sonrası yol yenileme çalışması yaptıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Mahallenin tamamında yol yenileme çalışması yapıyoruz. KASKİ ve doğalgaz şirketinin alt yapı çalışmalarını tamamlaması sonrası çalışmalarımıza başladık" dedi.

Melikgazi Belediyesi, 5 cadde ve sokakta yol yenileme çalışması yapacak. Nurihas Mahallesi'nde yapılacak yol yenileme çalışması sonrası 13 bin ton asfalt kullanılmış olacak. Alt yapı çalışmaları sonrası yol yenileme çalışması yaptıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Mahallenin tamamında yol yenileme çalışması yapıyoruz. KASKİ ve doğalgaz şirketinin alt yapı çalışmalarını tamamlaması sonrası çalışmalarımıza başladık. Nurihas Mahallesi şehrimizin istisnai semtlerinden biridir. Çok katlı binaların yükseldiği ve bundan dolayı alt yapısı yenilenen bir mahalledir. Sokak aydınlatma ve elektrik hattı tamamen yer altına alınmıştır. Nurihas Mahallesinde Gediz, Yavuz, Sipahi ve Hürriyet Caddeleri ile Zümrüt, Sümbül, Sandal, Emek ve Güneş sokakları ile bunlara bağlantılı yollarda çalışma yapıyoruz. Asfaltlama çalışmasının bir an önce tamamlanması için kendi ekiplerimizin yanı sıra müteahhit firmalardan da hizmet satın alıyoruz.13 bin ton asfalt kullanarak Nurihas Mahallesinin tüm yollarının asfaltı yenilenecek. Güvenli ve seri ulaşımda, asfalt yollar önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

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