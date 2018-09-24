Melikgazi Belediyesi cenaze hizmetleri kursu açtı

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediyesi semt merkezilerinde düzenlenen ücretsiz kurslar çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasını sağlayarak istihdama katkı gerçekleştiriliyor. Son olarak Başkan Büyükkılıç cenaze hizmetleri kursunu hizmete açtıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesince bir ilk daha gerçekleştirilerek “Cenaze hizmetleri kursu” açtıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kurslara katılan bireylerin 30 gün süren eğitim sonunda aldıkları sertifikalarla bir iş sahibi olarak evlerine ek gelir sağlayabileceklerini söyledi.

Özellikle Cenaze hizmetleri kursuna tamamlayanların Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Bakımevleri, Hastaneler, Belediyelerin mezarlık müdürlükleri ile Üniversite hastaneleri gibi yerlerde iş bulabileceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, MEL-MEK olarak meslek kurslarına yeni branşlar ekleyerek iş bulma açısından yeni imkanlar sunduklarını kaydetti. Kursların Bel-Sin sosyal tesislerinde devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Cenaze hizmetleri kursuna katılan kursiyerlere ölüm öncesi ve sonrası işlemler ile dini ve hukuki kurallar öğretilmektedir. Kursiyerlere ayrıca bedensel ve zihinsel özelliklere sahip kişiler olarak cenaze hizmetleri alanında kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Kursiyerlere davranışlar ve beceriler kazanmaları için yeterlilik bilgileri verilmektedir” dedi.