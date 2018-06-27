Melikgazi 30 Ağustos ve Anbar Mahallelerinde kentsel dönüşüme başlıyor

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ ilçesi 30 Ağustos ile Anbar Mahallesinde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulanabilirliği resmi gazetede yayınlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili olarak, “Melikgazi Belediyesi olarak biz 5 ayrı mahallede kentsel dönüşümü başlattık. Ancak mülk sahiplerine ödenecek kira, daire karşılığı takas gibi konularda Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Bu karar 04 Haziran 2018’de alınmış olup 25 Haziran 2018 itibari ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. Kayseri başta olmak üzere Ağustos ile Anbar Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun. Sıra kat karşılığı inşat sözleşmesinin yapılmasındadır. Bu konuyu da önümüzdeki hafta halledeceğiz” dedi.

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