Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu yıl şiir dalında verilecek

MUĞLA'nın Milas Belediyesi tarafından, deneme, tiyatro, roman ve şiir dallarında özgün eserlerin yaratıcısı Melih Cevdet Anday anısına verilen 'Edebiyat Ödülü'nün bu yıl 'şiir' dalında verileceği bildirildi.

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Anma Günleri etkinliği kapsamındaki 'Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü' 2016 yılına kadar sadece 'şiir ödülü' olarak adlandırılıp veriliyordu. Ödül, 2016 yılında 'Deneme', 2017 yılında ise 'Tiyatro' dallarında verilmişti. Ödülün bu yıl ise yine şiir dalında verileceği duyuruldu. Bu yıl verilecek olan 'Şiir Ödülü' için yarışmaya son katılım tarihi 10 Temmuz olarak açıklandı. Kazanan eserin sahibine 3 bin TL para ödülünün, 1 Eylül'de Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü yarışmasının başladığı o dönemde belde olan, Ören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.

Seçici kurulunda Ataol Behramoğlu, Eray Canberk, Arife Kalender, Erdal Alova ve Turgay Fişekçi'nin yer alacağı yarışmaya katılmak isteyenlerin daha önce hiçbir yerde yarışmaya katılmamış bir adet şiir kitabını; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküleri ile beraber, Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün Hisarbaşı Mahallesi Belediye Caddesi No: 24/A Milas/Muğla adresine, 6 adet olarak göndermeleri gerektiği belirtildi.

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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