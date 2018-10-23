Mehmetçiklere kınalı uğurlama

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye Başkanı Rifat Özkan vatani görevini yapmak için askere gidecek gençler için düzenlenen asker kınasına katıldı.

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine gidecek askerler için Nar Sosyal tesislerinde asker kınası düzenlendi. Askerler için düzenlenen programa Belediye Başkanı Rifat Özkan da katıldı. Başkan Özkan askere gidecek gençlere hayırlı tezkereler temennisinde bulunurken ailelerini de tebrik etti. Geceye katılarak gençleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Rifat Özkan Mehmetçiklere özel olarak hazırlanan asker çantası hediye etti. Başkan Özkan, “Türk Ordumuzu muzaffer etmeye, gücüne güç katmaya vatanımızın ve namusumuzun nöbetini tutmaya giden şehrimizin yiğit evlatlarına hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.

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