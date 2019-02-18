Mehmetçik Vakfı'na anlamlı destek

DENİZLİ'deki Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nun öğrenci, veli ve öğretmenleri, yazdıkları 'Duygu Seli' adlı şiir kitabının gelirini, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerinin hazırladığı, geliri ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak 'Duygu Seli' adlı şiir kitabının tanıtımı, kentteki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu Müdürü Murat Uysal, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler tanıtıma katıldı. Okul Müdürü Murat Uysal, elbirliğiyle önemli bir eser ortaya çıkardıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle kısacası Hacı Halil Bektaş Ortaokulu ailesiyle anlamlı bir eser ortaya koymaya karar verdik. Bu kitapla geleceğe hem ölümsüz anılar bırakmak hem Denizli'ye katkı yapmak hem de Mehmetçiğimize destek olmak istedik" dedi.

Başkan Zolan ise, kentin birçok değerini anlatan kültür yayınlarının sayısının artmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Gelecekte Denizli'mizin değerlerinin unutulmamasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Başkan Zolan, anlamlı çalışma için tebrik etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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