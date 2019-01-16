HATAY’ın Altınözü İlçe Kaymakamlığı tarafından 'Mehmetçiklere moral mektubu' kampanyası başlatıldı.

Kampanya bünyesinde ilk olarak Avuttepe ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri Diyarbakır Lice Abalı Karakolu'nda görev yapan Mehmetçiklere sevgilerini yazıya dökerek mektupla anlattı. Avuttepe İlk ve Ortaokulu Müdürü Levent Üzer, Matematik Öğretmeni Didem Doğankaya ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Mehmetçiğe Moral Mektubu Projesi' hakkında fikir alışverişinde bulanmak üzere, Kaymakam Bülent Uygur 'u makamında ziyaret etti.



MEKTUPLAR GÖNDERİLDİ

Kaymakam Bülent Uygur, "Öğrencilerimizin minik kalplerinden, kahraman Mehmetçiğimize bir moral köprüsü olmasını amaçlanan proje sayesinde birlik, beraberlik ve vatan sevgisi duygularını öğrencilerimiz arasında pekiştirmeyi hedefliyoruz. 'Mehmetçiğe Moral Mektubu Projesi' kapsamında, Diyarbakır Lice Abalı Karakolu'na iletilmek üzere, ilçemiz Avuttepe İlk ve Ortaokulu öğrencilerimiz tarafından yazılan mektupları gönderdik" dedi.



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