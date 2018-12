Mehmet Sarı Sosyal Tesisleri hizmete girdi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından restorasyonu tamamlanan Mehmet Sarı Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Şevket Can, "Bu can bu bedende olduğu müddetçe sizlere hizmet edeceğim" dedi.

Bahşiş Mahallesi'ndeki tesisin açılışında halka hitap eden Başkan Şevket Can, gece-gündüz ayrımı yapmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Mehmet Sarı Sosyal Tesisleri ile 53'üncü açılışın gerçekleştirildiğini aktaran Can, "Buradan ülkemizin adını dünyaya duyuran milli güreşçimiz Mehmet Sarı Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın yanı sıra Odalar Birliği binası restorasyonu devam ediyor. Berdan 1'inci etap projemizi hizmete açtık. Yaklaşık maliyeti 20 milyon TL. İnşallah burasını baraja kadar yaparak İtalya'nın Venedik'i haline getireceğiz. Tarsusumuzun kurtuluşu 27 Aralık'ta Kırklarsırtı Mahallemizde bulunan 15 bin kişilik gösteri merkezini Hadise ve Ali Kınık konseri ile hizmete açacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mehmet Sarı Sosyal Tesisleri'nin açılış kurdelesi Başkan Can ve beraberindekiler tarafından dualar eşliğinde kesildi. Tesis içerisinde muhtar odası, düğün, kitap okuma, dikiş ve bilgisayar salonu ile taziye evi bulunuyor.



FOTOĞRAFLI