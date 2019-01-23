Mehmet Özbek'ten türkü ziyafeti

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Kültür Sanat'ta (AKS), Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Özbek konser verdi.

AKS'deki konser, AKS Genel Müdür Münevver Eminoğlu'nun tanıtım konuşmasıyla başladı. Eminoğlu, Mehmet Özbek'in 'Urfa Türkülerinin Dil ve Anlatım Özellikleri' konulu teziyle doktor unvanı aldığını, uzun yıllar TRT sanatçısı olarak çalıştığını, program yapımcısı ve koro şefliği gibi görevlerde bulunduğunu, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Korosunu kurduğunu kaydetti.

'Türkülerin Dili', 'Türk Halk Müziği Terimleri Sözlüğü', 'Folklor ve Türkülerimiz', 'Ortaokullar İçin Müzik Eğitimi' adlı basılı eserleri bulunan Mehmet Özbek, programına bir Antalya türküsüyle başladı.

Türk Halk Müziği sanatçı Sümer Ezgü'nün de izlediği konserde Mehmet Özbek, ağırlıklı Kerkük türkülerinin yanı sıra Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan yörelerine ait türküler de seslendirdi.

İzleyenleri türküde makam konusunda da bilgilendiren Mehmet Özbek, konserini 'Bülbüller Ötmez Bağında', 'Ceylan Gözlerine Kurban Olayım', 'Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım' adlı türkülerle tamamladı.

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