Mehmet Kaya için kayıp ilanı verildi

UŞAK’ta yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 27 yaşındaki Mehmet Kaya’dan üç gündür haber alınamıyor. Endişeli bir şekilde bekleyen yakınları, Mehmet Kaya’yı gören ya da yerini bilenlerin emniyete haber vermesini istedi.

Uşak’ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Mehmet Kaya, 19 Eylül Çarşamba günü sokağa çıkıp bir daha geri dönmedi. Eve dönmeyen Kaya’nın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ayrıca sosyal medyaya da kayıp ilanı vererek, görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi. Kaya’nın en son Uşak- Kula yolu üzerinde yaya olarak görüldüğü belirtildi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

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