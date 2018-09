Mehmet Fatih Erkoç, 'Yılın Belediye Başkanı’ seçildi

KAHRAMANMARAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u 'Yılın Belediye Başkanı' seçti.

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Erkoç burada çiçekle karşılanarak Okul Müdürü Samittin Tunç tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' plaketi takdim edildi.

Başkan Erkoç burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada öğrencilere teşekkür ederek, ülkenin geleceği için gençlerin ne kadar önemli olduğunu ifade eden, Erkoç "Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarız. Omuzlarımızda tarihten gelen bir misyon var. Bunu biz inkar edemeyiz, bunu biz yok sayamayız. Bu tarihi misyonu bizler ve sizler geleceğe taşımak zorundayız. Onun için sizin hepiniz bizim için en az kendimiz kadar önemli belediye başkanı olarak. Eğitim bizim belediye yasamızda direkt olarak sorumluluğumuzda değil ama bu vicdanen manevi sorumluluğumuzda olduğuna inandığımız için 'Biz öğrencilerimizin ikinci velisiyiz' dedik yola çıktık. Eğitime çok büyük katkılar sunarak okullar yapıyoruz. Şehrimizin doğusunda, 300 yatak kapasiteli yurt binası ile, spor salonları ve spor alanları ile burası gibi büyük bir eğitim kompleksi inşa ediyoruz. Okullar yapıyoruz, spor salonları, halı sahalar, kütüphaneler yapıyoruz. Artık taziye evlerimizi yaparken içerisinde kütüphanesi olan, kütüphane içerisinde interneti de olan sosyal tesisler yapıyoruz. Bütün bunları sizler için yapıyoruz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğe daha emin adımlarla ve daha güçlü yürümek için sizleri en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Yoksa Allah korusun tarihte kaybolan milletler gibi bizler de kaybolur gideriz. Tarihimize, milletimize en büyük ihaneti yapmış oluruz. Sizlerin de bunun için gecenizi gündüzünüze katarak gayret etmeniz ve çalışmanız lazım. Geçmişte savaşlar ordular arasında olurdu. Şimdi ise ülkemize bir ekonomik saldırı var. Ekonomik, siyasi, fiber saldırılar gibi birçok alanda saldırılar var. Ne yapacağız? Bunlara karşı duracağız. Eski adıyla sanat okulları yeni adıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri çok önemli. Şimdi dönem yapay zeka dönemi. Endüstri-4 de denmekte buna. Yeni bir fırsat yakaladık aslında. Çünkü daha önce millet olarak sanayi devrimini kaçırmıştık.Düşünün otobanda 5 bin kilometre hızla giden bir araç var ve senden 5 bin metre uzakta ve sen 50 kim ile bunu takip ediyorsun. Hamd olsun son on beş yılda hızımız bayağı arttı ve bir de fırsat doğdu. Bu otobanda giderken bir de sapak var ve bu sapak yapay zeka diğer adıyla endüstri 4 devrimi. Bunu yakalayabiliriz biz. Bakın birçok sanayi atıl vaziyete gelecek. Benzinli motorlar ve dizel motorlar çünkü elektrikli motor var. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu benzinli ve dizel motorların yerini alacak. Bunun için teknik adamlara iş düşüyor. Ben de sizin bir meslektaşınızım, Makine Yüksek Mühendisiyim. Yani bu gelecek olan teknik devrimde en büyük görevi sizler alacaksınız. Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de mücadele eden 13-15 yaşlarındaki gençlerimiz var, Maraş’ta Sütçü İmam’ın yanında şehit olan Çakmakçı Sait kardeşimiz var o zamanlar 16-17 yaşında. Onlar o zamanlar bu ülke için mücadele etmişlerdi. Şimdi de sizler bu teknik devrimde ülkemiz için mücadele vereceksiniz. Bu sorumluluk sizlerin omuzlarınıza yüklenmiş durumda. Ne yapacağız? Her birimiz bir mucit olacağız. Her birimiz kendimizi iyi yetiştireceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak STEM Merkezini kurduklarını ve okullarda bilim sınıflarını kurmaya başladıklarını kaydeden Başkan Erkoç "Şimdi bir Bilim Kıraathanesi yapıyoruz. Milli Eğitim’le beraber okullarda bilim sınıfları oluşturuyoruz. Hocalarımızla birlikte görüşerek alt yapı konusunda ne gibi eksikler var ise hepsini yapacağız. Burada tek amacımız var, siyaset yapmak değil. Türkiye'mizin geleceğine nasıl hizmet edebiliriz, Kahramanmaraş'ımıza nasıl hizmet verebiliriz biz bunun gayesindeyiz. Ben gittiğim her yerde söylüyorum. Bu ülkenin zengin yer altı kaynakları yok. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Bu ailelerimiz için de böyle. Bir asgari ücretli kardeşimiz, ağabeyimiz, çoluğunu çocuğunu okutmak ve ailesinin geçimini sağlamak için büyük mücadele vermekte. Biz istiyoruz ki asgari ücretli kardeşimizin, ağabeyimizi çocuğu iyi bir doktor olsun, iyi bir mühendis olsun, iyi bir teknik adam olsun, iyi bir hukukçu olsun ve milli gelirden aldığı pay artsın. Onun için sizler aileleriniz için de çok büyük önem arz etmektesiniz. Yapacağınız buluşlarla Türkiye için önem arz etmektesiniz.Bu okuldan mezun olup mühendis, doktor olmuş arkadaşlarımız var. Belediyemizde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Bu okul 1980'li yıllarda çok önemli bir okuldu ve Anadolu Lisesi denginde bir okuldu. Buradan mezun olup ta sanayici ve işadamı olanlar da var. Onun için özgüveniniz yüksek olacak. Bir büyüğünüz olarak ta biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Her türlü problemi de beraberce çözeceğiz inşallah. Hep beraber, omuz omuza vererek Kahramanmaraş'ımız için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Erkoç öğrencilere hitaben yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere aşure ikram etti.

FOTOĞRAFLI

