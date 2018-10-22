Mehmet Ezer'in mutlu günü

HATAY, () - DEMİRÖREN Haber Ajansı'nın() Hatay Temsilcisi Mehmet Ezer'in oğlu Mehmet Fatih Ezer, Ukraynalı Nataliya Jivitskaya ile dünya evine girdi.

Genç çiftin nikahlarını Hatay'ın merkez Antakya İlçe Belediye Başkanı İsmail Kimyeci kıydı. Nikah sonrası genç çift, aileleri ve yakınları bir restorantta kutlama yaptı. Davetliler, çalan 7 davul eşliğinde halay çekti. Temsilcisi Mehmet Ezer, "Oğlum ve gelinimin düğünü için 7 davul çaldıracağımı söyleyerek adak adamıştım. Oğlumu evlendirip 7 davul çaldırdım. Allah böyle bir mutluluğu herkese nasip etsin" dedi.

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