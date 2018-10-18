Mehmet Balık Konyaaltı'na aday adayı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - EĞİTİM İş Antalya Şubesi başkanlığının ardından bir dönem Eğitim İş Sendikası Genel Başkanlığı yapan ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı seçilen Mehmet Balık, önümüzdeki yerel seçimlerde Konyaaltı Belediyesi için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklamasının ardından Konyaaltı için CHP'de çok sayıda ismin ismi konuşuluyor. Bu isimlerden biri de Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık. Balık, seçim takviminde devlet memurlarıyla ilgili yasal sürece gelindiğinde CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusu yapacağını söyledi.

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