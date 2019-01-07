Mehmet Akif İnan, anıldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da 'Kudüs Şairi' olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19'uncu yılında memleketi anıldı. Duygusal anların yaşandığı anmada İnan'ın hayatının anlatıldığı "Çağın Soylusu Bir Başka Akif" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, şair ve yazarın adının verildiği Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Vekili Ali Yılmaz, Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, İnan ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Anma programında davetlilere yönelik bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İnan'ın fikir adamı olduğunu belirterek, kurduğu Memur-Sen'in Türkiye'de milyonlara hitap eden sendikaya dönüştüğünü söyledi.

İyi yetişmiş ve dünya çapında eserler veren edebiyat adamının hemşerisi olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif İnan, değerleriyle, düşünce yapısıyla, Şanlıurfa'ya bıraktığı eserleriyle ve en önemlisi ahlaklı bir yaşamın nasıl olduğunu hepimize öğretmesiyle Şanlıurfa için örnek bir insandı. Bizim için dost, arkadaş, gönüldaş ve düşünce insanıdır. Merhum Mehmet Akif İnan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.Büyük zatlar, bilim adamları ve düşünce insanları dünyadan göç ettikleri zamanlarda bile geriye anlamlı eserler bırakır."

Anma programında Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan da ağabeyinin dava adamı olduğunu programına katılan herkesi ağabeyinin öz kardeşi gördüğünü ifade ederek şunları kaydetti: "O hem şair hem mütefekkir ama gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler gençlere ışık tutuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayşe Bayyurt'un yazıp Hasan Özaşlamacı'nın yönettiği oyunda Cem Kurtoğlu, İhsan Ustaoğlu ve Bekir Annak gibi oyuncular rol aldığı Mehmet Akif İnan'ın hayatının anlatıldığı "Çağın Soylusu Bir Başka Akif" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Duygusal anların yaşandığı programda davetliler oyuncuları ayakta alkışladı. Anma programı plaket töreniyle son buldu.

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