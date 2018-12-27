Mehmet Akif Ersoy İzmir’de anıldı

İZMİR Valiliği’ne bağlı İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 87'nci yıl dönümünde ve İstiklal Savaşı’nda mücadele etmiş gazileri anmak adına düzenlenen "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Engelsiz Yürekler" etkinliğinde görme engelli ressam Fatma Işık Kaya canlı olarak resim yaptı. Programda yapılan konuşmalar engelli izleyicilere işaret dili ile aktarıldı.

Etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Sebahattin Kapucu, Kurmay Albay Mehmet Ali Toroslu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina ile gaziler ve engelli bireyler katıldı. Etkinliğin yapıldığı salonda konuşmalar gerçekleşirken görme engelli ressam Fatma Işık Kaya resim yaptı. Yapılan konuşmaların işaret dili ile engelli izleyicilere simültane olarak aktarıldığı programda İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tarafından engellilerin hikayelerini ve projelerini anlattığı videonun sunumu yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina, "Engelsiz Yürekler projemizi tam bir yıl önce dünya engelliler günü vesilesiyle başlattık. Bugüne kadar etkinlikler silsilesi şeklinde uyguladık. Engeline ya da engellenmişliğine rağmen azim ve kararlılıkla donanmış, asıl engelin zihin ve yüreklerde olduğunu göstermiş, bu zincirleri kırarak kendi hayatında ufuk açmış güzel insanlarımızı bu sahneye çıkardık. Onları sizlerle buluşturarak zihinlerde önemli bir farkındalık yaratmaya çalıştık. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ahirete intikalinin 87'nci yıl dönümü nedeniyle hem milli şairimizin ruhunu şad etmek, hem de onun cesur, mücadeleci, idealist kişiliği nezdinde İstiklal Savaşımızın bütün engelsiz yüreklerini anmak istedik" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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