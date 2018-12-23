MEGEM Endüstriyel Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri faaliyete geçti

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi iştiraki olarak MEGEM Endüstriyel Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. kurularak faaliyete geçti.

Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi; ayrı bir statüde ve tüzel kişilik olarak faaliyetlerini yürütecek. Şirket, il sanayisinde faaliyet gösteren sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. CNC Eğitim Merkezi, Otomasyon ve Robotik (hidrolik ve pnömatik) Eğitim Merkezi, Kaynak Teknolojileri Eğitim Merkezi ve CMM Destekli Kalite Kontrol Merkezi konularında eğitim verme kabiliyetine sahip merkezde ayrıca Tahribatlı, Tahribatsız Metal Laboratuvarı, CMM Ölçüm Laboratuvar hizmetleri artık MEGEM Endüstriyel Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafında verilecek. Bu laboratuvarların akreditasyon işlemlerine de 2019 yılında başlanacak. Bu şirket ayrıca EOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluş çalışmalarını da yürütecek. Şirket EOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas tarafından yönetilecek olup Genel Müdür Yardımcısı olarak Yunus Emre Heper atandı.

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