Medya Okulu’nun konuğu televizyon spikeri Ersoy oldu

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve deneyimli gazetecilerin tecrübelerini genç meslektaşlarına aktardığı ‘Medya Okulu’, bu hafta ünlü televizyon spikeri Mehmet Akif Ersoy’u ağırladı. Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Medya Okulu’ etkinliğinin bu haftaki konuğu ünlü televizyon spikeri Mehmet Akif Ersoy oldu. Genç gazeteci adaylarının mesleğin duayenlerinin deneyimlerinden faydalanmasını amaçlayan etkinlik, Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Burada gazeteci adaylarına hitap eden ünlü sunucu Ersoy, ‘Spikerlik ve savaş muhabirliği’ üzerine bir sunum yaptı. Ersoy, daha sonra gençlerin meslekle ilgili sorularını yanıtladı. Program, daha sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI