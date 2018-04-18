Medicana Tüp Bebek Merkezi'nde memnuniyet verici gelişmeler

BÖLGE hastaneleri içinde en yüksek yatak kapasitesine ve geniş hizmet çeşitliliğine sahip Medicana Samsun hastanesinde Ağustos 2017 yılında yeni bir yapılanmaya giren tüp bebek merkezi titiz çalışmalarının meyvelerini almaya başladı.

Medicana Samsun Hastanesi Tüp bebek Merkezi Klinik Şefi Op. Dr. Şafak Hatırnaz, "Mart 2017 de görüşmeleri başlanan Haziran 2017'de yeni ekibin gelmeden önce yaptığı detaylı analizler ile stratejik planlamaları yapılan tüp bebek merkezi Ağustos 2017 tarihinde 2 ay süreyle Toptan Kalite Düzeltme (TQI) yöntemi uygulayarak tüp bebek merkezini yapısal makro işlemler düzleminden,mikro düzleme kadar,klinik protokollerden personel eğitimine kadar tüm alanlarda ciddi bir çalışma yürütülerek en üst standartlara ulaşması sağlanmıştır. Tüp Bebek (IVF) Merkezi Klinik süreçlerinde 4 boyutlu ultrason alımı ve hasta bakım kalitesinin arttırılması son derece önemli bir hamle olarak gerçekleştirilmiş ve bebek isteyen ve gebe kalan hastaların takipleri üst düzeye çıkarılmıştır" diyerek şöyle devam etti:

"Personel tamamıyla yenilenmiş ve yeni personelin kalite kontrol mekanizmalarına uygun bir şekilde yetişmesi günlük haftalık eğitim programları ve simülasyon çalışmaları ile sağlanmıştır. Tüp bebek merkezi içinde özellikle laboratuar süreçlerinde ekibin daha önce 4 tüp bebek kurma ve en az 2 tüp bebek merkezinin kurulumuna konsültasyon yapma tecrübeleri süreci hızlandırmış ve Embriyolog Dr Ebru Hatırnaz ve ekibinin titiz çalışmaları ile laboratuar eksiksiz çalışır hale getirilmiştir. Merkezin havalandırma ,soğutma ve otomasyon sistemleri yüksek mühendislik çözümlemeleriyle en üst düzeye çıkarılmış ve bu sayede tüp bebek laboratuar içi partikül oranları Türkiye de en iyi denilebilecek noktaya kadar indirilmiştir. Var olan tüm cihazlar en ince ayrıntılarına kadar çözülerek kontrol edilerek ve sonra monte edilerek incelenmiş kalibre edilmiş ve validasyonları yapılmıştır.Eksik olduğu düşünülen cihazlar merkeze kazandırılarak sistem optimize edilmiştir. Hastalara en çağdaş tedavi yaklaşımları sunulmakta ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ile maksimum yararlılık sağlanmaktadır. Bir yandan bilimsel çalışmaların da devam ettiği merkezde tüm hastalar azami titizlikle ele alınmakta uygun hastalarda laparoskopik ve histeroskopik cerrahi uygulanmaktadır."

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