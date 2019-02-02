Medicana Sivas Hastanesi'nde, Medical Onkoloji Ünitesi açıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - MEDİCANA Sivas Hastanesi bünyesinde Medical Onkoloji Ünitesi de hizmet vermeye başladı. Hastane Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Sivas dışındaki çevre şehirlere de çağdaş tanı ve tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hastane Başhekimi Mustafa Gürelik, Genel Cerrahi Bölümü Doç. Dr. Mustafa Atabey, Genel Cerrahi ve Tıbbi Direktör Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nejla Demir ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Doç. Dr. Çağlar Yıldız da katıldı. Genel Müdür Demiray toplantıda hastane hakkında bilgi verdi. Toplantıda hastane bünyesine yeni açılan Medakal Onkoloji Ünitesi tanıtıldı.

Medicana Sağlık Grubu'nun, sağlık sektöründeki öncülüğünü sürdürmeye, ulusal ve uluslararası yatırımlarıyla büyümeye devam ettiğini belirten Demiray, Medicana Sivas Hastanesi'nin sadece Sivas'ta değil, Tokat, Amasya, Yozgat, Ordu, Erzincan ve Giresun gibi iller başta olmak üzere bir çok yere hizmet verdiğini söyledi. Demiray, ayrıca hastanenin gelişmiş tıp teknolojilerine sahip olduğunu ve çağdaş tanı ve tedavi üniteleri ile sunduğu hizmeti gurbetçiler başta olmak üzere yabancı hastalara da verdiklerini belirtti.2015 yılından itibaren yapılan yatırımlarla birlikte 32 branşta hizmet verdiklerini belirten Demiray, Ağrı Polikliniği, Obezite Cerrahisi ve Medikal Onkoloji branşlarını da hizmete geçirdiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nejla Demir Medical Onkoloji hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

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