Mecliste denetim komisyonu üyesi tartışması

Aslı DURAN/ ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi aylık olağan meclis toplantısında 3 Ak Parti, 1 CHP ve 1 MHP'den olmak üzere denetim komisyonu üyeleri seçildi. İYİ Parti'den üye seçilmemesi, CHP'li ve AK Partililer arasında gerginliğe neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı, belediye toplantı salonunda Menderes Türel başkanlığında yapıldı. 43 gündem maddesiyle başlayan meclis toplantısında 2019 yılı denetim komisyonu üyeleri seçildi. Komisyona İYİ Parti'den üye seçilmemesi, CHP'li ve Ak Partili meclis üyeleri arasında tartışma yarattı.

'BU MECLİSTEN YASAL OLMAYAN O KADAR ÇOK ŞEY GEÇTİ Kİ'

Bütün partilerin denetim komisyonu üyeliğinde bulunması gerektiğini savunan CHP'li Reşat Oktay, "İYİ Parti de denetimde olmak istiyor. Siz diyorsunuz ki yasal mevzuata uygun değil. Bizim meclis iç yönetmeliğimizde siyasi partilerin grup oluşturması için kaç meclis üyesi olması gerekiyor belli mi? Bir yerde başka türlü diğer yerde başka türlü. Siz burada demokratik bir tavır gösterdiniz, İYİ Parti'ye grup olarak mecliste yer verdiniz ama Korkuteli'nde vermediniz. Burada konuştuğumuz konu demokratik tavırdır. Sizin 3 kişilik komisyondaki bu komisyon raporu, bu belediyenin nisan ayındaki toplantısına bilgilendirme amacıyla getirildi. Oylaması yok bir şeyi yok. Sadece bilgilendirme amacıyla getirilmiş. Bir arkadaşımız da orada olsa bir zararı mı dokunur. İşinize gelince yasal oluyor işinize gelmeyince olmuyor. Bu meclisten yasal olmayan o kadar çok şey geçti ki" diye konuştu.

'BU MECLİSTE KANUN DIŞI BİR KARAR ALINDIĞINI KABUL ETMİYORUM'

Mecliste yasal olmayan hiçbir şeyin geçmediğini vurgulayan Başkan Menderes Türel, bu tür ithamları kabul etmediğini, meclis yönetmeliğinin açık olduğunu ve siyasi partilerden, üye sayısına göre denetim komisyon üyesinin belirlendiğini söyledi. Türel, “Denetim komisyonunda yer alıp almamanın hiçbir önemi yok. Çünkü büyükşehir belediye meclisi üyesinin her birisinin aldığı karar denetime açıktır. Kanunları mı çiğneyeyim? Siz CHP'li zihniyet olarak mecliste kanunları çiğneyen bir anlayışa sahipsiniz o zaman. Bu mecliste kanun dışı bir karar alındığını kabul etmiyorum. Eğer öyleyse savcılıklar orada duruyor. Bugüne kadar neden gitmediniz? İdari yargıya da savcılığa da açık tüm yaptıklarımız" diye konuştu.

'MİLLET OTURTUR'

Geçen toplantılarda, Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Menderes Türel'in adının açıklanmasının ardından, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Türel'i tebrik ettiğini hatırlatan CHP'li Reşat Oktay, Türel'in de Muhittin Böcek'i başkan adaylığı için tebrik etmesini beklediklerini söyledi. Bunun üzerine Menderes Türel, “Birtakım şeyler duyuyoruz, doğru mu?" diye sordu. Reşat Oktay ise “Başkanımız kesin adaydır. Sizin oturduğunuz koltuğa da seçimlerden sonra kendisini oturtacağız" dedi. Menderes Türel “Bu koltuğa siz değil ancak millet oturtur" cevabını verdi.

Ardından, meclisteki toplantıda gündem maddeleri değerlendirilerek, Denetim Komisyon üyeliğine Mesut Kocagöz, Mustafa Eroğlu, Halit Çilingir, Mustafa Reşat Oktay, Ali Baki Sarıca seçildi.

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