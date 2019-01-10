Mecliste Antalyaspor tartışması

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Antalyaspor'a gelir getirecek meclis kararına CHP grubu ret oyu verdi. CHP Grubunun ret kararına sert tepki gösteren Başkan Menderes Türel, "Antalyaspor atkısı takıp tribüne gitmekle Antalyasporlu olunmuyor. CHP'nin bu kararını Antalyaspor camiası en güzel şekilde değerlendirecektir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı devam meclisi, belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıya CHP'li meclis üyelerinin katılım azlığı dikkat çekti. Toplantıda gündem maddeleri dışında CHP'li Recep Tokgöz, Konyaaltı Sahil Projesi, Boğaçayı Projesi ve Batı- Çevre yolu üzerindeki çalışmalar hakkında sorular yöneltti.

Recep Tokgöz, yapılan denetimler sonucu Konyaaltı Sahil projesinde yer alan koşu yolu ve bisiklet yolunun yan yana olup aralarında bariyerler olmaması nedeniyle tehlike oluşturduğunu, sahil üzerinde yer alan tuvaletlerin ücretli olup olmamasını tespit ettiklerini söyledi. Tokgöz, 1999 öncesi Hasan Subaşı döneminde yapılan Boğaçayı Parkı ve su parkında oluşan projeye döndüklerini tespit ettiklerini açıkladı. Tokgöz, “ Biz doğru olan herşey için teşekkür ediyoruz. Burada bir eksiklik var o da şudur; Yapmaya kalktığınız yat limanından da bir süre sonra vazgeçeceğinizi düşünüyorum. Denizin içeriye alınmasıyla sorun bitmemekte. Boğaçayı'nın taşıdığı selimantlar sizin kazdığınız alanı kısa zamanda dolduracak ve tekrar oradan alınması ciddi bir maliyet gerektirecek. Bunu nasıl çözeceksiniz? Buradaki kıyı erozyonunu nasıl önleyeceksiniz" diye konuştu.

Mecliste gündem dışı soruları yanıtlayan Menderes Türel, Konyaaltı Sahili'nde denetimlerin çok sıkı yapıldığını, yönetmelik dışına çıkan işletmelere çok ciddi cezai yaptırımlar uygulandığı bilgisini verdi. Türel, “Sahille ilgili yönetim planı meclisten geçti. Arkadaşlar incelemede bulundu. Bununla ilgili bütün cezai işlemler uygulandı. Çok ciddi cezalar verildi. Yönetim planına uymayan işletmelere kapatma cezaları verildi. Artık müsaade edilmiyor. Geçmişte 6 metrekarelik büfelerin, maalesef müzikli gazinolara dönüştüğünü biliyoruz. O dönem sahil Konyaaltı Belediyesi sorumluluğundaydı. Biz bu acı gerçeklerden ders alarak yönetim planı uygulanmasını önemsedik ve gerekeni yaptık. Koşu parkuru ile bisiklet yolu yan yana. Mimar o şekilde planlamış. Ancak akülü bisikletler yönetmelik gereğince bisiklet yollarında seyredebiliyormuş. Bunu yeni öğrendik. Onların oradan gitmesine kanunen bir sakınca yokmuş. Belediyeye ait tuvaletler ücretsiz. Fevkalade temiz. Diğerleri sadece 1 lira" dedi.

'SEMİH ESEN, İL BAŞKANIYKEN BU GÜZELLİKLERE KARŞI ÇIKTI'

CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz'ün Boğaçayı projesi ile ilgili iddialarına da yanıt veren Başkan Türel, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen'e göndermelerde bulundu. Türel, şöyle konuştu:

“Boğaçayı'nda ilk düzenlediğimiz projede içeride küçük bir marina ve dere ağzında büyük plan yapmıştık. Eleştirilerin hepsini dikkate aldık. O dönemin İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cem Oğuz, ODTÜ'den 4 tane kıyı mühendisi hocaları getirdi. Biz de hocalarımızı getirdik. Derenin içerisinde bir marina olmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Dere içi ve ağzındaki marinaların büyük direğinin Doğu Limanı'na taşınmasını onlar teklif etti. Büyük dikkatle dinledik. Katılımcı istişarenin en güzel örneğini sergiledik. Cem Oğuz'un önerisiyle büyük limanın mendireğini taşıdık. Şimdi kendi önerisine yine kendi karşı çıkıyor. Biz odalarımızla işbirliği yapıyoruz. Mimarlar Odası ile sahili yaptık. İnşaat mühendisleri önerisiyle içeride ve dışarıdaki limanı büyük mendireğe taşıdık. Dün bunları söyleyenler, bugün karşı çıkıyor. Vardır herhalde bir amaçları. Seçim geldi bir itibarsızlaştırma operasyonu, alıştığımız hadise oldu. Şu anda CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı, il başkanlığı döneminde sizin teşekkür ettiğiniz bu Boğaçayı projesi için 'Ayranı Yok İçmeye Projesi' diye basın toplantısı yaptı. Şimdi de Konyaaltı'na aday oldu, Allah büyük. Nereden nereye. İl başkanıyken bu güzelliklere karşı çıktı. Kupürlerin örneklerini hemen gösteririm. Orada bir sürü nümayiş yaptı Sayın Esen, Konyaaltı Sahil Projesi için de yaptı, Boğaçayı Projesi için de yaptı ama kadere bak kendisi şimdi Konyaaltı belediye başkan adayı oldu."

'HALKIN KULLANMADIĞI ALANI HALKA AÇIK BİR YER HALİNE GETİRDİK'

Boğaçayı Projesi'ndeki yat limanını halka kullanıma açtıklarını belirten Türel, dere ağzındaki yat limanını iptal ederek İnşaat Mühendisleri Odası'nın teklifiyle büyük mendireği o bölgeye taşıdıklarını söyledi. Türel, “Oradaki limanı halkın kullanımına açıyoruz. O bölgeyi vatandaşlar daha önce hiç kullanmıyordu. İki kurum sosyal tesis diye 50 senedir buraları halka kapatmış. Biz halkın kullanmadığı alanı halka açık bir yer haline getirdik. Karayolları ile de giremezsiniz. Karayolları ve Orman Bölge müdürlüğü tarafından tel örgü yapılmış. Bizim adımızda halk yok diye tartışılıyor ama halkçılığın en güzel örneklerini biz veriyoruz. O alanı halkın denizle bağlantısını görsel olarak en ufak bir şekilde kesmeden bu projeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Boğaçayı Projesi'nde taşkın önleme uygulamasını detaylı bir şekilde anlatan Başkan Menderes Türel, şöyle devam etti:

“Boğaçayı'nda muhteşem bir taşkın önleme uygulamasının örneğini gerçekleştirdik. Projedeki peyzajın altında 60 bin metre fore kazık yaptık. Bu fore kazıkları 12 metre yerin altına çaktık. Türkiye'de yüzyılın en yüksek yağışı 1992 senesinde Marmaris'e yağmış. Bundan bir ay önce bunun rekorunu biz kırdık. Antalya'ya geçtiğimiz günlerde metrekareye 480 kg yağmış. Belki de 500 senedir en yoğun yağışmış. Boğaçayı'ndaki köprünün 2003 yılında selle denize yıkıldığı deniz debisi 1700 metre küptür. Şu anda Boğaçayı'na 2900 metreküp debisi olan sel geldiğinde o bölgeyi felaketten kurtardık. Bazı meraklı kardeşlerimiz o yoğun yağışta köprüler yıkılır mı diye gittiler ama hüsrana uğradılar. Eskiden Boğaçayı nasıl akıyorsa şimdi de öyle akıyor. Kıyı erozyonunu da orada güçlü bir şekilde önleriz. Boğaçayı projesinde bir tane büfe yok."

ANTALYASPOR TARTIŞMASI

Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 6299 ada 1 parselde Antalyaspor'a gelir sağlayacak plan değişikliği ile ilgili karara CHP Grubu'nun ret oyu vereceğini açıklamasına Başkan Türel sert tepki gösterdi. Başkan Türel, "Bugünkü meclis oturumuna CHP'li ilçe belediye başkanlarının neden gelmediğini daha iyi anlıyorum. Sadece Antalyaspor atkısı takıp tribüne gitmekle Antalyasporlu olunmuyor" dedi.

Söz konusu parsel Muratpaşa sınırlarında olduğu için Antalyaspor yönetiminin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı kanaatini öğrenmek için ziyaret ettiğini belirten Türel, "Ancak bu konuyla ilgili kendisi olumsuz baktığını ifade etmiş. Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve başkanından aldığım bilgiler bunlar" dedi.

CHP grubunun alanın 1/binlik planlama yetkisinin Muratpaşa Belediyesi'nde olduğunu iddia etmesi üzerine Türel, şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu parselde mülk sahibi Antalyaspor Derneği 600-700 metrekarelik bir alanı Büyükşehir Belediyesi'ne hibe ediyor. Biz de bu alanı belediye hizmet alanı olarak planlayarak önemli bir ihtiyacımızı karşılayacağız. Bu planlama ile Antalyasporumuza da önemli bir gelir kazandıracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin kanunları gayet açıktır. Kendi içerisinde bulunduğu mülkler ve onlarla ilgili adalarda, parsellerde veya kendisini ilgilendiren bir protokole imza attığı takdirde Büyükşehir Belediyeleri 5 binlik plana da binlik plana da yetkilidir. Hatta ruhsat vermeye de yetkilidir. Biz bütün konuları enine boyuna hukuka ve tekniğe uygun olup olmadığını değerlendirerek meclisimize getiriyoruz. Bu açıklamalarımızdan sonra oylarınızın müspete dönüşeceğini umut ediyorum. Antalyaspor camiası Cumhuriyet Halk Partisi grubunu elbette bununla ilgili vereceği karardan dolayı en güzel şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Ardından ilgili gündem maddesi Ak Parti, MHP, İyi Parti gruplarının kabul, CHP grubunun ret oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi.

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