Meclis üyesi adaylarından Başkan Uysal'a ziyaret

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisi CHP'nin, Muratpaşa Belediye Meclis üyesi adaylıkları için gerçekleştirdiği eğilim yoklamasında seçilen isimlerle bir araya geldi.

CHP'de Muratpaşa Belediye meclis üyesi adaylığı için hafta sonu gerçekleştirilen eğilim yoklamasından çıkan isimler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de yer aldığı buluşmada Başkan Uysal, seçilen tüm adayları kutladı, tebrik etti. Eğilim yoklaması, ön seçim gibi parti içi demokrasinin hayata geçmesini sağlayan yöntemlerin aslında Türkiye'nin demokratik hayatının bir parçası olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Parti içi demokrasi, parti tabanındaki emekçilerin, çalışarak yükselebilmesine olanak tanımaktadır. Kurucu İl Meclis Üyeliğinden, İl Başkanlığına hemen her kademesinde görev aldığım CHP, parti içi demokrasiyi en fazla işleten parti olmuştur" diye konuştu.

Belediye Meclis üyesi adaylığı kesin listeleri oluşturulması için daha sürenin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu süreç ve sonrasında Muratpaşa'da, Türkiye'ye de örnek gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ortamına, dayanışmamamıza ve kardeşliğimize en ufak bir zarar vermeden sürdüreceğiz" dedi.

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