Meclis üyelerinden AEV'e destek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediye Meclisi üyeleri, Afyon Eğitim Vakfı'nın (AEV) başlattığı SMS ile bağış kampanyasına destek verdi.

Afyonkarahisar'da eğitim gören başarılı ancak maddi imkânlardan yoksun gençlerin daha üst seviyede eğitim yapabilmelerini sağlamak, bilim ve sanat dallarında çalışma ve araştırma yapanlara yardımda bulunmak amacıyla AEV tarafından başlatılan kampanyaya bir destek de Afyonkarahisar Belediye Meclisi üyelerinden geldi.

Şubat ayı meclis oturumunda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, "1980'li yıllarda İstanbul'da kurulan AEV'in nihai amacı ilimiz gençlerine üniversite tahsil imkanı sunmaktı. Bunun yanı sıra eğitim tesisleri yapmaktır. Bu doğrultuna AEV bir SMS bağış kampanyası başlattı. Cep telefonlarından bağış yazıp 6703'e gönderildiğinde 10 TL'lik bir katkı sağlanıyor. Belediye meclis üyeleri olarak hep birlikte cep telefonlarımızı alıp bu bağışı topluca gerçekleştirelim" dedi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın çağrısı üzerine toplantı öncesi meclis üyeleri AEV'e katkı için aynı anda 'BAĞIŞ' yazıp 6703'e göndererek toplu bağışta bulundu.

FOTOĞRAFLI