Meclis'te 'Gittiğin kadar öde' gerginliği

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son oturumunda yine gerginlik yaşandı. AK Parti Gurup Başkanvekili Bilal Doğan, İZBAN'da başlayan 'Gittiğin kadar öde' uygulamasının otobüslerde de başladığını hatırlatarak gizli zam yapıldığını ileri sürdü. Doğan'a yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan bilgilerin yanlış olduğunu belirterek, "Seferihisar'dan binen kişi 5 lira para veriyordu, nerede inerse insin. Günah değil mi? Biri Ulamış'ta iniyor, biri Üçkuyular'da iniyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı son birleşimi, Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın idaresinde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda, gündem maddeleri görüşüldükten sonra dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Gurup Başkanvekili Bilal Doğan, İZBAN'da uygulanan 'Gittiğin kadar öde' uygulamasını eleştirdi. İZBAN'da uygulamanın 1 Nisan'dan itibaren bazı yerlerde de uygulamaya konulduğunu belirten Doğan, "Seferihisar'a yönelik yapılan bu çalışma, her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek uygulama şekilde lanse edilse de işin aslı göründüğü gibi değil. Bu sistem aldatmacadan ibaret olup halkı kandırmaya yönelik algı operasyonudur" dedi. Kelime oyunlarının altında gizli zam yapıldığını ileri süren AK Partili Doğan, artı para ile vatandaşın cebine ilave bakiye yükleniyor gibi yapıldığını fakat bu uygulamanın vatandaşın cüzdanına eksi para olarak yansıdığını savundu. Fahrettin Altay'dan Seferihisar'a giden 730 numaralı otobüsün yerine 985 numaralı hattın getirildiğini belirten Doğan, şunları söyledi: "Yeni sistemle daha önceden çalışan 730 numaralı Seferihisar-Fahrettin Altay Aktarma hattı kaldırılarak yerine 985 numaralı Seferihisar-Üçkuyular İskele hattı getirilmiştir. Yani durak aynı alanda 500 metre yakına taşınmış ve bir durak ilave edilmiştir"

'KAĞIT BİLET SİSTEMİNE GEÇİN'

Daha önce 5 lira olarak belirlenen tarifenin, bu uygulama ile birlikte 5 lira 46 kuruşa yükseldiğini iddia eden Bilal Doğan, 46 kuruşluk örtülü zam yapıldığını savundu. Doğan, şunları söyledi: "Toplam 44 kilometre olan güzergahta 15 kilometrenin üzeri ilave ücretlendirmeye tabii olup yarı yolda inen hemşehrilerimize inişlerde kart bastığı, validatörler vasıtasıyla para iadesi yapılmaktadır. Baktığımızda yarı yolda inen yolcular için faydalı gibi gözüken bu uygulama aslında hatalı bir karardır" Yapılan değişikliğin halkın taleplerine ne kadar yabancı olunduğunu gösterdiğini söyleyen Doğan, Aydoğan'ı Fahri Altay Aktarma Merkezine götürme davetinde bulunarak şunları dile getirdi: "Gelip orada öfkeli vatandaşların şikayetlerine kulan verin. En iyi yaptığınız işi yapın gelin bu sistemden vazgeçin, kağıt bilet sistemine geçin. Bu uygulama ESHOT'un boyunu aşıyor. Vatandaşlar neredeyse yanında hesap makinesi taşıyacak. İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu. Nereye kaç lira harcamış, kartına kaç lira yüklemek zorunda hesap yapmak zorunda kalıyor. İzmirli vatandaşlar çarpım tablosu ezberler gibi ulaşım ücret tablosunu ezberlemek zorunda mı?" diye konuştu.

'VATANDAŞIN MENFAATİ VAR'

AK Parti Gurup Başkanvekili Bilal Doğan'ın eleştirilerine sert çıktı. O sırada bazı CHP'li meclis üyeleri de Bilal Doğan'a tepki gösterdi. Bu sırada meclis oturumunda tansiyon yükseldi. Doğan ile CHP'liler arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından açıklama yapan Sırrı Aydoğan, şunları söyledi: "Seferihisar'dan binen kişi 5 lira para veriyordu, nerede inerse insin. Günah değil mi biri Ulamış'ta iniyor, biri Üçkuyular'da iniyor. Burada vatandaşın menfaati var. Ulamış'a kadar 2,5 lira, yola devam ederse 5 liraya gidiyor. Muhalefetin de usulü adabı var. Çok muhalefet yapmak çok başarılı olmak demek değildir"

'ÇİMENTO FABRİKALARINI KALDIRIN'

AK Partili meclis üyesi Çağlar Haspolat ise Bornova'da bulunan çimento fabrikalarının şehrin dışına taşınmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarının içinde kaldığını öne süren Haspolat, "Daha önce bu fabrikalar, maden işletme ocaklarının içindeyken şu an kentin merkezinde kalmış. Gerçekten etrafında 7-8 mahalle var. O insanların sağlığında ciddi sıkıntı var. Ciğerleri çimentodan üç oda bir salon oldu. Bu fabrikaların şehrin dışına taşınması lazım. Ortak çalışma ile bu çimento fabrikalarını şehrin dışına çıkarılmalı" dedi. Aydoğan, bu fabrikalara verilen ruhsatların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmediğini belirtti.

Meclis toplantısı, toplantıya katılmayan üyelerin mazeretlerinin oylanmasının ardından sona erdi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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