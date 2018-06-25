Meclis'e İzmir'den 16 yeni isim

İZMİR, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 28 milletvekili gönderdi. Bunlardan 16'sı ilk kez seçildi.

TBMM'de, CHP'den İzmir'i 14, AK Parti'yi 8, MHP'yi, 2, HDP'yi 2, İYİ Parti de 2 milletvekili temsil edecek. CHP'nin 24 Haziran seçimleri için aday listesine giren CHP eski İzmir İl Başkanı Bedri Serter, meclis çatısı altında siyaset yapma olanağı yakaladığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'de 81 milyonun içerisinde 600 kişiden biri olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Serter, "Ciddi bir sorumluluk aldık. Muhalefette de kalsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Atatürk ilkelerinin devamı için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" diye konuştu. CHP'nin yeni yüzlerinden biri de Ednan Arslan. CHP örgütünün genç isimlerinden olan Arslan, uzun yıllar ilçe başkanlığı ve il yöneticiliği yaptı. Arslan, "Hakkımızda hayırlısı. İnşallah bundan sonra kutuplaşmadan, seçmenin beklentileri için çabalarız. Seçmenin beklentileri bir uzlaşı kültürü ile gerilimden, kutuplaşmadan arınmış şekilde karşılanır. Sonuçta bu millet iradesi, böyle tecelli etti. Buna saygı duymak zorundayız. Bundan sonra yapmamız gereken birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir. Biz İzmir milletvekiliyiz. İzmir'in bütün milletvekilleri ile bir araya gelerek İzmir'in sorunlarını hem genelde hem yerelde ortak şekilde çözmek gerekiyor. Bu saatten sonra görevimiz bu olmalı" diye konuştu. Yine 28'inci dönemde TBMM çatısı altında siyaset yapma şansını yakalayan bir diğer CHP'li isim de Mahir Polat oldu. Dış ticaret uzmanı Polat, emek cephesinin yanında yer alacağını belirterek, "Daha iyi sonuçları hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama sandığın bize getirdiği sonuçlar bunlar. Saygı duymaktan öte yapabileceğimiz birşey yok. Süratle bundan sonra olası seçimlere hazırlanmak zorundayız. İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Emek cephesinin yanında yer alacağım."

'İSTEDİKLERİMİZ OLMADI'

CHP'den milletvekili adayı olmak için DİSK Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Kani Beko ise eşit koşullarda, adaletli bir seçim olmadığı eleştirisinde bulundu. OHAL'in gölgesinde yapılan seçimlerin demokratik bir seçim olmadığını ileri süren Beko, şöyle dedi:

"Bu seçimlerde gerçekler halka anlatılamadı, halka tam olarak ulaşılamadı. Her şeye rağmen her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu kadar baskının olduğu bir ortamda başta İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm partili arkadaşlar, yüreğini ortaya koydu. Bu ülkeyi güzel günlere taşıyabilmek için taşın altına ellerini koydular ama ne yazık ki istediklerimiz olmadı."

İLK PROJESİNİ AÇIKLADI

AK Parti'nin yeni yüzlerinden Necip Nasır da ilk kez parlamentoda siyaset yapma hakkını elde etti. Müteahhit olan Nasır, "Bu seçimleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kadar önemsiyorum. Çünkü ülkemizi muaasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis modeli ile bölgede etkin rol oynayacağız. Emperyalist güçlerin bu anlamda çabalarını boşa çıkaracağız. Bu güçlü meclis yapısı içerisinde ben de İzmir milletvekili olarak İzmir için, ülkem için onurla görev alacağım. Elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. İzmir'in planlarının yapılması için bir kanun önergesi vereceğimi seçim çalışması yaparken ifade etmiştim. Bölgesi ile bütüncül planların yapılması için yerel yönetimlere süre verilecek. Makul süre içerisinde yerel yönetimler planlamayı yapmazlarsa, bakanlığın bu konuda yetkili olması ile ilgili önerge vereceğim" diye konuştu.

İLÇE BAŞKANLIĞINDAN MECLİSE

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı görevini yürütürken istifa ederek aday olan ve seçimen Yaşar Kırkpınar da uzun yıllar yerelde yürüttüğü siyaseti, TBMM'ye taşıyacak. Kırkpınar, "Türkiye tarihinin yeniden yazılacağı bir sürece girdik. Bu dönemde parlamentoya girmek çok büyük şans. Allah'a şükürler olsun, başkanımızın başkanlığında ülkemize hizmet etmek bizim için gururların, onurların en büyüğü. Tüm parti yetkililerimize teşekkür ediyorum. Türkiye tarihi bir sürece başlıyor. Bize de çok büyük görevler düşüyor. Hayırlı hizmetler yapıp onu da bizden sonraki nesillere bırakmak istiyoruz. İlk hedefimiz 2023, sonra artık 2051,2071. Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına sokup, süper bir güç haline getirme arzusundayız" dedi.

'SEÇİMLERİN GALİBİYİZ'

MHP de yeni yüzlerle Meclis'te temsil edilecek. İzmir dışından listeye ikinci bölgede birinci sıradan yazılan Tamer Osmanağaoğlu, yeni dönemde parlamentoda olacak. Tamer Osmanağaoğlu, "MHP Türkiye'de herkesin üzerine oynadığı bir partiydi. Araştırma şirketlerinin yüzde 5'lerde gösterdiği bir partinin, bu seçimlerde seçimin galibi olarak çıkması, hepimizi mutlu etti. Türk Milleti'ni mutlu etti. Çünkü MHP, milletin vicdanıdır. Allah'a şükrediyoruz. MHP, 24 Haziran seçimlerinin galibidir. MHP'nin bütün yapmak istediği şeyler bir bir yerine geldi. Bundan sonra ülkenin yönetimine de elinden gelen bütün katkıyı koyarak, ülkeye daha iyi hizmet vermeye devam edecek. Bu kutlu yolda Allah hiç bir üyemizi yüce Türk milleti'ne mahcup etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI