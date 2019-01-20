MEB Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, ‘2023 Eğitim Vizyonu’ çerçevesinde yürütülen 'Yaşam Boyu Öğrenme ve Ölçme Projesi' ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya geldi.

‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bursa’ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, yetkililerle toplantı düzenledi. Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen brifinge İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli uzman akademisyenler ile çeşitli branşlarda öğretmenler katıldı.

YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME VE ÖLÇME ANLATILDI

Ölçme ve Değerlendirme faaliyetleri kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi proje koordinatörlerinden Mehmet Köylü tarafından yürütülen ‘Yaşam Temelli Öğretme ve Yaşam Temelli Ölçme’ projesi hakkında detaylı bilgilendirme alan Genel Müdür Şensoy, projenin akademik boyutuyla ilgili olarak da ayrıca Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden de bilgi aldı. Şensoy, çalışmaları nedeniyle Ar-Ge birimi ekibine teşekkür etti. Yaklaşık 3 saat süren program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI