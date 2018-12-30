MDOB, yeni yıla 'merhaba' dedi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin 'Yeni Yıl Konseri' büyük beğeni topladı.

Kültür Merkezi'nde 'Senfonik Harmandalı' ile başlayan konseri Şef Orhan Şallıel yönetti. Orkestra; Hoagy Carmichael, Antonio Vivaldi, Henry Mancini ve Consuelo Velazquez gibi isimlerin parçalarını seslendirirken, Bengi İspir Özdülger, Nihan Çetin Aydın ve Faik Mansuroğlu da solo performansları ile dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saat süren ve yeni yıl parçası olarak bilinen 'Jingle Bells' ile sona eren konserde sanatçıların performansı izleyenlerden tam not aldı.



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