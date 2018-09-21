MDOB 2 Ekim'de perde açıyor

MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi 2018-2019 sanat sezonunu hazırlıklarını sürdürürken 'Sanattan Yansımalar' ile sanatseverlerle buluşacak.

Sezon açılışı 2 Ekim 2018 Salı saat 20.00'de Kültür Merkezi Opera sahnesinde gerçekleştirilecek. Açılışta, A. Adam, G. Bizet, J. Brahms, P. I. Çaykovski, G. Donizetti, C.Gounod, E. Kalman, P.Mascagni, J. Offenbach, G. Puccini, G. Rossini, C. Saint-Saens ve G. Verdi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan bir repertuar sanatseverlerle buluşuyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro ve bale sanatçılarının eşlik edeceği programın orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç yapıyor. Etkinliğin solistleri ise sopranolar Bengi İspir Özdülger, Soprano Işıl Azaz, Funda Uyanık, mezzo soprano Gülden Vurandemir, tenorlar Bülent Bezdüz, Hakan Bölükbaşı, baritonlar Andrei Yevtushenko, Faik Mansuroğlu, basçılar Hasan Berk ve Kıvanç Uğraşbul olacak.

Etkinlik, 4 Ekim Perşembe saat 19.00’ da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro’ da seyirciyle yeniden buluşacak.

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