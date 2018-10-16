MAYFU sektör temsilcileri ile ayakkabıcıları buluşturuyor

AYAKKABI sektörü temsilcilerini bir araya getiren Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU), yarın (çarşamba) açılacak.

Türkiye'nin önemli deri ayakkabı merkezlerinden biri olan Manisa'da bu yıl 5'ncisi düzenlenecek MUYFU'da, 30 ayakkabı sektörü temsilcisi 2018 sonbahar-kış kreasyonlarını tanıtacak. 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te resmi açılış gerçekleştirilecek. Üreticiler, toptancılar, distribütörler, sektörel kurum ve kuruluşlar ile tasarımcıların katılacağı fuar, sektörel olması nedeniyle vatandaşlara kapalı olacak. MAYFU, 20 Ekim Cumartesi gününe saat kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında sektör temsilcilerini ağırlayacak. Fuarı yabancı ülkelerden sektör temsilcileri de ziyaret edecek.

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