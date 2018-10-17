Mavikent'te dere yatakları temizlendi

KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde DSİ tarafından Mavikent Mahallesi'nde sel suyu tahliye kanallarında kış mevsimi öncesi ıslah ve temizlik çalışmaları yapıldı.

DSİ tarafından Mavikent Mahallesi Akınca, Akdere ve Yapraklı derelerinde ıslah ve temizlik çalışması yapıldı. Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallemizdeki Akdere, Akınca ve Yapraklı derelerinde ıslah ve temizlik çalışması yapıldı. Önümüzde kış mevsimi var. Olası sel ve taşkınlara önlem almak için dere yataklarımızı temizlettik" dedi.

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