Mavikent'te Deniz Şenliği düzenlenecek

KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 4'üncü Geleneksel Mavikent Deniz Şenliği'ne ilişkin toplantı yapıldı.

Mavikent Deniz Şenliği tertip komitesi toplandı. Kumluca Belediyesi'nde yapılan toplantıda Şenlik Tertip Komitesi, Mavikent Mahallesi Karaöz Koyu'nda yapılacak şenliklerin programını kararlaştırdı.

Bu yıl 4'üncsüü yapılacak şenliğin 6 Temmuz'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Şenlikte animasyon gösterileri, yüzme yarışı, tekne yarışı, su altında en uzun süre kalabilme yarışı ve yağlı direkten bayrak alma yarışı yapılmasına karar verildi.

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