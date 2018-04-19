'Mavi Su' korosu ilk konserini verdi

ANKARA'da geçtiğimiz Şubat ayında kurulan Mavi Su Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserini Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Salonu'nda verdi.Geçtiğimiz Şubat ayında TRT sanatçısı Faruk Demir tarafından kurulan Mavi Su Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserini Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Salonu'nda verdi. Şef Suat Yıldırım tarafından yönetilen koro, üç saat boyunca dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Ses sanatçısı Behiye Öztürk gecede yaptığı açıklamada, Ankara'nın yeni müzik akademilerine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin bilim, sanat, kültür gibi pek çok alanda değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Son yıllarda ne müzik üretiliyor ne de sahneye sanatçı. Radyo ve televizyonlarda hep eski şarkı ve türküleri dinliyoruz. Bu nedenle özümüzü koruyan yeni sanatçıların yetiştirilmesi ve yeni eserlerin ortaya konulması gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI



