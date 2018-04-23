Mavi Çocuk Festivali Tokat’ta gerçekleşti

TOKAT, () - TÜRK Kızılayına bağlı Genç Kızılay Başkanlığı tarafından Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali Tokat'ta düzenlendi.

Genç Kızılay Başkanlığı tarafından Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali Tokat’ta Gümenek mesire alanında yapıldı. Düzenlenen Çocuk Festivali'ne Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çalışkan, Tokat Şube Başkanı Hüseyin Yapıcı, Genç Kızılay Tokat İl Başkanı Öznur Yıldırım ve 7-14 yaş arası çocuklar katıldı. Düzenlenen Mavi Çocuk Festivali'nde halat çekme, ip atlama, top kapmaca ve çeşitli oyunlar oynanarak yemek ikramı yapıldı. Programın sonunda ise katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Genç Kızılay Tokat İl Başkanı Öznur Yıldırım, Türkiye’de 11 ilde 3’üncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali’nin bir ayağının da Tokat’ta yapıldığı söyleyerek, "Mavi Çocuk Festivali Türk Kızılayı tarafından düzenleniyor. İlki 2016 yılında Ankara’da yapıldı. Türk Kızılayı Tokat Şubemizin ve genç Kızılay Tokat İl Başkanlığımızın girişimleri sayesinde 11 ilde yapılması planlanan Çocuk festivalinin bu yıl ilimizde düzenledik. Programımıza Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çalışkan iştirak etti. Ben şahsım adına programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2019 yılında da Mavi Çocuk Festivali’nin Tokat’ta yapılması için bütün gayreti göstereceğiz. Mavi Çocuk Festivalimize katılan Gençlerimize ve çocuklarıma çok teşekkür ederim" dedi.

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