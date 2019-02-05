MATSO'ya ziyaretler

MANAVGAT, () - AK Parti, İYİ Parti ve Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) heyetleri Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MATSO) ziyaret etti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan Ak Parti heyeti seçim çalışmaları kapsamında MATSO'ya ziyarette bulundu. Heyeti karşılayan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat iş dünyası adına 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için başarılar dileyerek, seçimlerin seviyeli ve düzeyli şekilde geçmesi ve seçimde projelerin yarışması dileğinde bulundu.

Ak Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz ise Başkan Boztaş ve yönetimine teşekkür etti. MATSO yönetiminin yaptığı güzel hizmetler olduğunu kaydeden Öz, MATSO'nun yaptığı hizmetler dolayısıyla gurur duyduklarını belirtti. Kutlu bir yola çıktıklarını belirten Öz, amaçlarının memlekete güzel ve çığır açacak hizmetler getirmek olduğunu söyledi.

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da MATSO'nun çalışmalarına değinerek, Başkan Boztaş ve yönetimine yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Yerelde Manavgat'ı iktidarla buluşturma hedefinde olduklarını aktaran Aydın, hedeflerinin belediye seçimini kazarak Manavgat'a güzel hizmetler kazandırmak olduğunu vurguladı.

İYİ PARTİ ZİYARETİ

İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, ilçe yönetimiyle birlikte MATSO'yu ziyaret etti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Başkan Avcı ve ekibine çalışmalarında başarılar dilerken, MATSO olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Hatice Avcı, MATSO yönetiminin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Başkan Boztaş ve ekibine başarı diledi. Avcı, Boztaş ve yönetiminin daima tarafsız bir duruş sergilediğini ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

MASİAD ZİYARETİ

MASİAD olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Mücahit Tatar ve yönetim kurulu üyeleri de MATSO'yu ziyaret etti. Başkan Boztaş, MASİAD'ın yeni yönetimi ve Başkan Mücahit Tatar'a başarılar dileyerek, MASİAD'ın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Dernekte görev alan herkesin gönüllük esası ve hizmet etmek amacında olduğunu vurgulayan Boztaş, MASİAD ile birlikte birçok projeye imza attıklarını anlattı. MASİAD Başkanı Mücahit Tatar da Başkan Boztaş'ın çalışkanlığıyla dürüstlüğü ve girişkenliğiyle kendilerine her daim örnek olduğunu söyleyerek, çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydetti. Tatar, yönetim olarak birlikte Manavgat'a işbirliği içerisinde hizmet etmeye devam istediklerine vurgu yaptı.

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