MATSO, üyelerini enflasyonla mücadeleye çağırdı

ANTALYA, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, 'Enflasyonla Mücadele Programı'nın ülkenin ekonomik yararına olduğuna dikkati çekerek, "Üyelerimizi enflasyonla mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı'na destek verdiklerini söyledi. Başkan Ahmet Boztaş, üyelere çağrıda bulunarak programa destek vermelerini istedi.

'EKONOMİK SAVAŞA SONUNA KADAR DESTEK VERİYORUZ'

TOBB'un, 81 il ve 160 ilçedeki odalar ve borsalarla birlikte enflasyonla mücadeleye destek kararı aldığını kaydeden Başkan Boztaş, "MATSO olarak da biz bu ekonomik savaşa sonuna kadar destek veriyoruz. Bu iktisadi gelecek yolunda tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiştir" dedi.

ENFLASYON HERKESİ ETKİLER

Günümüzde savaşların sadece silahla yapılmadığını vurgulayan Ahmet Boztaş, şunları kaydetti:

"Ülkeler arası rekabette yöntemler çeşitlilik göstermektedir. Ekonomik yarış da bunlardan biridir. Hassas bir dönemden geçen ülke ekonomimiz için birlik ve dayanışma zamanıdır. Enflasyon da ekonomik göstergelerin en belirleyici unsurlarından biridir. Üreticiden tüketiciye olumlu ya da olumsuz herkesi etkilemektedir. Üreten, dengeli büyüyen, sürdürülebilir bir ekonomi için enflasyonda istikrarlı bir seyrin yakalanması şarttır. Bu gereklilik sosyal yapı, gündelik yaşam için, insanların yaşamlarını daha güçlü ve sağlıklı devam ettirebilmesi için de hayati önem taşır. Bu noktada Manavgat iş dünyamıza, üyelerimize de seslenerek enflasyonla mücadeleye çağırıyoruz. Üyelerimizin bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz."

Oda olarak tüm üyelerine mesaj attıklarını ve enflasyonla mücadelede destek istediklerini anlatan Ahmet Boztaş, "Programa destek vererek indirim yapacak üyelerimizin de odaya haber vermesini, odayla iletişime geçmesini istedik. Hükümetimizin başlattığı TOBB ve odamızın da desteklediği enflasyonla mücadele kapsamında tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari üç ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapmak isteyen firmalarımızın manavgattso@tobb.org.tr adresine email göndererek ya da 742 83 80 nolu telefonu arayarak odamıza bilgi vermelerini önemle rica ederiz. Detaylı bilgiye http://www.matso.org.tr/images/enflasyonla_mucadele.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Üyelerimizin duyarlı bir yaklaşım göstereceği inancındayız" diye konuştu.

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