MATSO'nun gündemi yat limanı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ocak ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında yapıldı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, meclis oturumunun açılışında oda çalışmaları hakkında, meclis üyelerine bilgi verdi. Ardında oturumun açılış konuşmasını yapan Başkan Boztaş, Side 2 Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. etap uygulama planında Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ye yer verilmediğini söyledi. Konuyla ilgili planların revize edilip Manavgat'ın bu önemli yatırımlarının kente kazandırılması gerektiğini kaydeden Başkan Boztaş, turizmin çeşitlenmesi adına golf turizmin alternatif olduğunu, Manavgat iş dünyası olarak projeyi önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.

'KENT EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK KAYIP OLUR'

Konuyla ilgili gelinen son noktayı ve yaptıkları çalışmaları meclis üyelerine anlatan Boztaş, plan içeriğinde yat limanı, tekne ve yat çekek ihtisas yerinin olmamasının kent ekonomisi için büyük kayıp olacağını, yat ve tekne sektörünün ilçe ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

MANAVGAT'IN HAYALİ

1990 yılların başından itibaren tüm belediye başkan adaylarının seçim vaatleri arasında yat limanı yer aldığını hatırlatan Ahmet Boztaş, "Her dönem bir yat limanı vaadi oldu. Manavgat'ın ve Manavgatlının böyle bir hayali var. MATSO olarak 2006 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız ve rapor haline getirdiğimiz yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'si var. Bu olanın yapılan plan içerisinde olmaması Manavgat iş dünyası olarak bizleri tedirgin etti. Manavgat Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına hazırlamış olduğumuz dosyaları gönderdik. Ardından 4 siyasi partinin ilçe başkanını ziyaret ederek konuyla ilgili dosyaları sunduk. Sektör temsilcileriyle bir araya gelerek konuyu detayla şekilde konuştuk" dedi.

YAT VE TEKNE İHRACATINDAN 1 MİLYON DOLAR

Manavgat Liman Başkanlığına kayıtlı 1607 yat ve tekne olduğunu ifade eden Başkan Boztaş, "Bu yat ve teknelerde yaklaşık 6 bin istihdam sağlanıyor. Buradaki yat ve tekne imalatından 1 milyon dolar ihracat yapılmış. Yat ve tekne imalının yanı sıra kış aylarında tamir ve tadilat için çok bir potansiyel var" dedi. Boztaş, Kente gelen turistlerin büyük bir bölümünün yat ve tekne ile seyahat ettiğini ve Manavgat'ın ekonomisine ciddi katkılar sağladığı belirtti.

Başkan Boztaş, meclis üyelerinin sorularını yanıtlayarak konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

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