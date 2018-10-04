MATSO'dan Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur'u makamında ziyaret etti.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş başkanlığındaki MATSO heyeti, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin nezaket amaçlı olduğuna değinen Ahmet Boztaş, "Hayırlı olsun dedik, başarılar diledik. Ayrıca tanışma niteliğinde bir görüşme oldu. Odamız hakkında, çalışmalarımız hakkında, Manavgat hakkında bilgiler aktardık. Son derece yararlı bir görüşme oldu. Komutanımız, ziyaretten son derece memnun oldu, biz de mutlu olduk. Bizlere teşekkür etti ziyaret için. Samimi bir ortamda görüşme gerçekleşti. Biz de komutanımıza teşekkür ettik. Desteklerimizi ifade ettik. Her zaman taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu belirttik. Odamıza düşen bir görev olduğu zaman devlet, millet yolunda her zaman hazır bir şekilde üstümüze düşeni yapacağımızı dillendirdik. Sorunların çözümünde işbirliğinin, iletişimin, kurumların ortak çalışmasının, birbirine destek vermesinin gerekliliğinin altını çizdik" dedi.

Askere ve polise olan inanç, güveni bir kez daha söyleme imkanı bulduklarını kaydeden Ahmet Boztaş, "Huzurlu, güvenli, yaşanılabilir bir Manavgat, Antalya, Türkiye varsa bundaki en büyük pay askerimize ve polisimize aittir. Huzurlu ülke, kentler, sokaklar olmasa ne ekonomi olur ne de başka bir şey olur. Manavgat iş dünyası olarak bu düşüncelerimizi komutanımıza aktarıp kararlı, fedakar çalışmaları için teşekkür ettik. Askerimiz de polisimiz de bizler için gecesini gündüzüne katıp yılmadan çalışıyor" diye konuştu.

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