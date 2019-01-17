MATSO'dan 4 partiye ziyaret

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş öncülüğündeki heyet Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret ederek, yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için dosya sundu ve destek istedi.

MATSO yönetimi mecliste grubu bulunan 4 partinin ilçe yönetimine ziyarette bulundu. Ziyarette MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. MATSO yönetimi Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Aliye Coşar, Milliyetçi Halk Partisi (MHP) İlçe Başkanı Numan Enhoş ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı'yı makamlarında ziyaret etti.

BOZTAŞ, SEÇİMLERDE BAŞARILAR DİLEDİ

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat iş dünyası adına ziyaretlerde tüm partilere 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için başarılar dileyerek, seçimlerin seviyeli ve düzeyli şekilde geçmesini ve hayırlı olmasını temenni etti.

AK PARTİ ZİYARETİ

MATSO heyetinin Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nu ziyaretinde MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. etap uygulama planında yat limanı (marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ye yer verilmediğini vurgulayarak, konuyla ilgili planların revize edilip, Manavgat'ın bu önemli yatırımlarının kente kazandırılması gerektiğini söyledi. Turizmin çeşitlenmesi adına golf turizmin alternatif olduğunu kaydeden Boztaş, Manavgat iş dünyası olarak projeyi önemsediklerini ve destekledikleri belirtti.

Plan içerinde yat limanı ve Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin olmamasının kent ekonomisi için büyük kayıp olacağının altını çizen Boztaş, "1990'lı yılların başından itibaren tüm belediye başkan adaylarının seçim vaatleri arasında yat limanı yer aldı. Her dönem bir yat limanı vaadi oldu. Manavgat'ın ve Manavgatlının böyle bir hayali var. MATSO olarak 2006 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız ve rapor haline getirdiğimiz yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'si var. Bunun yapılan plan içerisinde olmaması Manavgat iş dünyası olarak bizleri tedirgin etti. Bu konuda Manavgat Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya milletvekilleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığına hazırlamış olduğumuz dosyaları gönderdik" dedi. Başkan Boztaş, Halimoğlu'ndan destek isteyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaparak planların revize edilmesi konusunda girişimde bulunmaları talep etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu da Manavgat'a yat ve çekek yeri kazandırılması konusunu desteklerini belirterek, parti olarak konunun vaatleri arasında olduğunu söyledi. Konunun takipçisi olduklarını vurgulayan Halimoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen bir ekibin incelemede bulunduğunu kaydetti.

CHP ZİYARETİ

MATSO Yönetimi CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP ilçe yönetimi de yer aldı. Başkan Boztaş, Kum mevkii 2. etap uygulama planının 1/25.000, 1/5000 Çevre Düzeni Revizyon Planı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde; 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nın Manavgat Belediyesi'nde askıya çıkarılarak 13 Ocak itibariyle aynı anda askıdan indiğini ve yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ye planda yer verilmediğini söyledi. MATSO olarak 2006'dan bu yana konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını hatırlatan Boztaş, bu konuda yapılan çalışmaların kronolojik olarak raporlaştırıldığını anlattı. Konuyu öğrendikten sonra yönetim olarak gündeme aldıklarını aktaran Başkan Boztaş, bu konuda gerekli mercilere resmi yazılar yazarak raporları eklediklerini belirtti. Boztaş, "Bu konuda CHP yönetimi olarak sizlerden destek bekliyoruz" dedi.

CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar da yönetim olarak Manavgat'ın her konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, Manavgat'ın değerlerinin Manavgatlıya kazandırılması konusunda duruş sergilediklerini söyledi. Coşar, "Bu konuda olumsuz bir duruş sergilememiz asla olamaz. Biz bu tür yerlerin Manavgatlıya kazandırılması taraftarıyız. Bu konuda hassasiyetimiz vardır. Manavgat Belediye Başkanımızın da yat ve çekek yeriyle ilgili çalışması olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

MHP ZİYARETİ

MATSO yönetimi MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Boztaş, Manavgat'ta yat ve tekne sektörünün ilçe ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı. 20 yıldır Manavgat'ın yat limanı ve Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB hayali kurduğunu belirten Boztaş, "Mecliste grubu bulunan 4 siyasi partiye ziyarette bulunuyoruz. Bu konuda parti olarak desteklerini bekliyoruz" dedi.

MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş da turizme katkı sağlayacak her türlü projeye destek verdiklerini ancak proje içerisinde yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin yer alması gerektiğini söyledi. Başkan Boztaş'a hassasiyeti için teşekkür eden Enhoş, bu konuda aynı fikirde olduklarını ve gereken desteği vereceklerini belirtti.

İYİ PARTİ ZİYARETİ

MATSO yönetimi İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı'yı da makamında ziyaret etti. İYİ Parti yönetiminin de yer aldı ziyarette MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, diğer ziyaretlerinde ifade ettiği yat limanı ve Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB taleplerini iletti. Akdeniz çanağında 1 milyon civarında yat seyahat ettiğine değinen Boztaş, "Bunların Antalya ve Alanya arasında bağlanabilecekleri tekne ve yat limanı yok. Bu yat ve tekneler ciddi miktarlarda harcama yapıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Burada yat ve tekne yapılması Manavgat ekonomisine ciddi katkı sağlar. Manavgat Liman Başkanlığına kayıtlı 1607 yat ve tekne var. Bu yat ve teknelerde yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Buradaki yat imalatından 1 milyon dolar ihracat yapılmış. Yat ve tekne imalının yanı sıra kış aylarında tamir ve tadilat için çok bir potansiyel var. İYİ Parti olarak sizlerden bu konuda gerekli girişimleri yaparak planların revize edilmesi konusunda girişimde bulunmanızı talep ediyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı da MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve yönetiminin tarafsız bir duruş sergilediğini ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Kum mevkii 2. etap uygulama planının revize edilerek yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin plan içerisine dahil edilmesi için gerekli çabayı göstereceklerini kaydetti.

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