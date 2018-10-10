MATSO'da Sıfır Atık Projesi anlatıldı

MANAVGAT, () - MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) Sıfır Atık Projesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi konusunda konaklama sektöründeki işletmelere yönelik MATSO'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sezer Kaya ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çevre mühendisleri katıldı.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Sıfır Atık Projesi'ni hem çevrenin hem de insanın geleceği adına yararlı bir proje olarak gördüklerini söyledi. Boztaş, "Manavgat, projeyi uygulamaya hazır. Manavgat atıklarını zaten ayrıştırarak topluyor. Konaklama tesislerimizin yüzde 80'i hazır durumda. Geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Projenin uygulanması yönünde bir sıkıntıyı Manavgat yaşamayacaktır. Toplantımızın amacı işletmelerimizi Sıfır Atık Projesi'ne hazırlamak, neler yapılması gerekiyor, neler istiyoruz bunların altını çizmek" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın, "Bakanlığımız bu projeyi yürütmektedir. Amaç temiz, gelişmiş ve yaşanabilir Türkiye. 2023 yılına kadar ülke sathına yayılması hedeflenmektedir. İl Müdürlüğü olarak Mayıs 2018'de bu konuyla ilgili çalışmaya başladık. Eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaptık. Konaklama tesislerimizin atıkların ayrıştırılmasındaki tecrübeleriyle Sıfır Atık Projesi'ne geçişin hızlı olacağı inancındayım" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sezer Kaya da "En büyük katılımı burada gördük. Teşekkür ediyoruz. Herkes üzerine düşeni yapacak. Tek başına biz yapamayız. Tesislerimiz, belediyeler, odalar da yapacak. Denizi kaybedersek, hepinizin tesisi boş kalır, ancak korku filmi çekmeye yarar" dedi.

Toplantıda Sıfır Atık Projesi ile ilgili sinevizyon gösterisi yapılırken, projenin amacı, önemi ve kapsamı da sunumla katılımcılara anlatıldı. Toplantıda uzmanlar katılımcıların proje hakkındaki sorularını da cevaplandırdı.

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